La definizione e la soluzione di: Copertura esterna all edificio poggiata su colonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TETTOIA

Curiosità : Copertura esterna all edificio poggiata su colonne

Picnostilo (Pyknostylos): con colonne molto fitte. L'intercolumnio equivale ad un diametro e mezzo delle colonne. L'altezza delle colonne è dieci volte il loro ... Significato tettoia

tettóia s. f. lat. tectoria, plur. di tectorium «copertura», dall’agg. tectorius stazione ferroviaria; ripararsi sotto una t. di frasche, di canne. 2. In etnologia, tettoia, o t. tropicale, tipo embrionale di abitazione, costituito da un’unica parete di rami CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA tettoia te't:oja s. f. lat. tectoria, plur. di tectorium 'copertura', dall'agg. tectorius 'che serve a coprire'. - archit. elemento che copre, appoggiato solo su alcune parti dell'ambiente sottostante, il quale risulta così aperto: le t. di una stazione ferroviaria ? tetto. ? pensilina. Definizione Treccani

Altre definizioni con copertura; esterna; edificio; poggiata; colonne; copertura superiore di edifici, può essere a volta; La copertura del circo; La copertura di un ambiente aperto; copertura da autocarri; Non esterna ; In geologia, la crosta esterna della Terra; Superficie esterna di una ruota, con camera d'aria; Tubatura esterna per lo scolo della pioggia; Sinonimo di Comune, anche edificio del sindaco; edificio di incontro per la comunità cattolica; Un famoso edificio biblico; edificio di campagna; Vi è appoggiata la statua; La pianta che ispirò le foglie delle colonne corinzie; Il compositore di molte colonne sonore Tiomkin; Il gioco con 162 carte, pali, colonne e pinelle; Il celebre compositore delle colonne sonore de Il padrino e La dolce vita; Cerca nelle Definizioni