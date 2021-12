La definizione e la soluzione di: Il contrario di attaccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIFENDERE

Curiosità : Il contrario di attaccare

Dal latino copula = "unione", "legame" ( dio + bello = "attaccare"), la copula è la funzione svolta dal verbo essere quando questo si trova in posizione ... Significato difendere

difèndere v. tr. lat. defendere, comp. di de- e -fendere ; non è un guidatore esperto, ma si difende; «Come va la salute» «Mi difendo»; difendersi bene (o male) dagli anni, di persona attempata che dimostra minore o maggiore età di difendere di'f?ndere lat. defendere, der. di fen-dere 'colpire, urtare', col pref. de- pass. rem. difési, difendésti, ecc.; part. pass. diféso. - ¦ v. tr. 1. a. tenere lontano: un paio d'uose che difendea il freddo G. Pascoli allontanare. ¦ difendersi v. rifl. 1. prendere attive precauzioni contro qualcosa o qualcuno, con la prep. da Definizione Treccani

