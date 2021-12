La definizione e la soluzione di: Il Conti della TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CC

Curiosità : Il Conti della TV

Carlo Conti (Firenze, 13 marzo 1961) è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano. È stato il direttore artistico e ... Significato cc

Neologismi (2008) Creative Commons loc. s.le f. pl. Diritti dell’ingegno in godimento informazione. Eppure anni importanti se il progetto in questione sono le Creative Commons (CC) che hanno cambiato sensibilmente il modo di discutere e praticare il diritto d’autore Definizione Treccani

