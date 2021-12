La definizione e la soluzione di: La contessa interpretata da Alida Valli in Senso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERPIERI

Curiosità : La contessa interpretata da Alida Valli in Senso

Senso è un film del 1954 diretto da Luchino Visconti, con Alida Valli e Farley Granger quali interpreti principali. La pellicola è ispirata all'omonima ... Significato serpieri

s. f. dal nome dell’industriale Giambattista Serpieri (1832-1897). – Minerale rombico, solfato idrato basico di calcio, rame e zinco, di origine secondaria, che si rinviene in alcuni giacimenti di rame e piombo sotto forma di aggregati e ciuffi di sottili aghi allungati, di colore dal grigio Definizione Treccani

