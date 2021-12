La definizione e la soluzione di: Le connazionali di Cervantes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAGNOLE

Curiosità : Le connazionali di Cervantes

Luís Vaz de Camões, (AFI: /lu'i? va? d? ka'mõj~?/), talvolta riportato come Camoens (Lisbona, 1524 circa – Lisbona, 10 giugno 1580), è stato un poeta portoghese ... Significato spagnole

Neologismi (2008) euroderby s. m. inv. Nel gioco del calcio, incontro tra due squadre , 23 marzo 2002, p. 40, Sport) • tit. Champions League Né italiane né spagnole si incontreranno fra di loro Niente euroderby, tutti contenti Ajax-Milan, Juve-Barcellona Definizione Treccani

Altre definizioni con connazionali; cervantes; I connazionali di Bolt; connazionali di Kadar e Puskas; I connazionali di Aalto; connazionali di Kylian Mbappé; Un libro di cervantes : Don Chisciotte della __; Lo zio di cervantes ; Paese di cervantes e Mirò ma non di Coelho; La lingua di cervantes ; Cerca nelle Definizioni