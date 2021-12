La definizione e la soluzione di: Condotta illecita opposta a quella dolosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLPOSA

Curiosità : Condotta illecita opposta a quella dolosa

sufficiente che l'autore della aggressione abbia realizzato una condotta dolosa diretta a ledere o percuotere e che sussista un rapporto di causa ed effetto ... Significato colposa

responsàbile (ant. risponsàbile) agg. e s. m. e f. der. del lat. responsum, fronte alla legge. Nell’uso giur., riferito a un soggetto che è chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo: i r. sono stati puniti; essere r. civilmente responsabile respon'sabile ant. risponsabile der. del lat. responsum, supino di respondere 'rispondere', sull'es. del fr. responsable. - ¦ agg. 1. a. giur. , irresponsabile. ¦ s. m. e f. 1. giur. persona chiamata a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo e ? RESPONSABILE agg. 1. a. 2. estens. persona Definizione Treccani

