La definizione e la soluzione di: Condizione di fatiscenza, anche morale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEGRADO

Curiosità : Condizione di fatiscenza, anche morale

termini di contenuto che di visualizzazione». Subì la stessa sorte anche la mostra del blocco 27, con il risultato che proprio per la fatiscenza delle strutture ... Significato degrado

degrado s. m. der. di degradare. – Forma usata per degradazione, soprattutto nelle accezioni dei nn. 2 e 3: d. ambientale, architettonico, sociale, economico, monetario, ecc.; il progressivo d. del centro storico. degrado s. m. der. di degradare. - graduale passaggio da una condizione migliore a una peggiore: d. ambientale decadenza, decadimento, degradazione, deterioramento, scadimento. distruzione. recupero, rinascita, ripresa. Definizione Treccani

Altre definizioni con condizione; fatiscenza; anche; morale; condizione delle onde alla scala 3 di Beaufort; La condizione che rende accettabile un'ipotesi; condizione , grado; Passati a un'altra condizione ; Così è anche chiamata la tracina; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; Lo è l albumina, ma anche la ferritina; Può esserlo un costo ma anche una postilla; Il discorso morale del sacerdote o del genitore; Filosofia morale ; morale a metà; Eccessivamente permissivo in campo morale ; Cerca nelle Definizioni