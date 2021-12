La definizione e la soluzione di: Concordi come per certe decisioni assembleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UNANIMI

Curiosità : Concordi come per certe decisioni assembleari

parlamento è quindi un luogo dove si promuove, si discute e si dibatte per giungere a decisioni politiche. Il concetto espresso è quello di un'istituzione collegiale ... Significato unanimi

unanimismo s. m. der. di unanime. – 1. Il fatto, la caratteristica di essere , di tendere a decisioni e soluzioni unanimi: l’u., quando è imposto o solo formale, comporta insieme in un sentimento unico, «unanime», ogni gruppo, associazione e collettività Definizione Treccani

