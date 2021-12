La definizione e la soluzione di: Ha concluso con successo l università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAUREATO

L'università (dal latino universitas, -atis: comunità, corporazione, ...

laureato agg. e s. m. (f. -a) part. pass. di laureare. – 1. ., che ha avuto l’incoronazione poetica (è titolo che, nella corrispondente forma poet laureate, sopravvive ancora in Inghilterra , dove implica una retribuzione annua da parte del part. pass. di laureare. - ¦ agg. educ. che ha conseguito la laurea: ragazzo l. in medicina non com. addottorato. ¦ s. m. f. -a chi ha conseguito la laurea dottore Definizione Treccani

