La definizione e la soluzione di: Un concittadino di Antonio Cassano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARESE

Curiosità : Un concittadino di Antonio Cassano

Luigi Cassano, la Coppa Cassano. La competizione amichevole consisteva, similmente alla Cassano, in una sfida con i concittadini della Sampdoria: la prima ... Significato barese

barése agg. e s. m. e f. – Appartenente o relativo alla città e provincia di Bari, capoluogo della regione della Puglia; abitante, originario o nativo di Bari; come s. m., il barese, il dialetto pugliese parlato a Bari. Definizione Treccani

Altre definizioni con concittadino; antonio; cassano; concittadino di Umberto Saba; Un concittadino di Rossini; Un concittadino di Grazia Deledda; concittadino di De André; La serie tv con il professore antonio Cicerino; Com era detto l umanista antonio Beccadelli; Fu ucciso dai sicari di Marco antonio presso Formia; antonio : attore, regista e autore di gialli; Gli stipendi che si incassano ; Incassano per altri; Si incassano sul ring; Cerca nelle Definizioni