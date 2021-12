La definizione e la soluzione di: Con la tibia forma l articolazione del ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FEMORE

Curiosità : Con la tibia forma l articolazione del ginocchio

La tibia è un osso dei vertebrati. Si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel segmento ... Significato femore

fèmore s. m. dal lat. femur -moris. – In anatomia umana, osso lungo, pari, che costituisce da solo lo scheletro della coscia: superiormente si articola con l’osso iliaco, con il quale forma l’articolazione dell’anca, e inferiormente con la tibia, con la quale forma l’articolazione del ginocchio. CATEGORIA: ANATOMIA Addome, bacino, dorso, petto, torace, tronco, ventre; anca, arti inferiori, superiori, avambraccio, braccio, femore, gamba, ginocchio, gomito, mano, piede, spalla; cranio, testa. breve, lungo; peroneo breve, lungo; plantare; pronatore rotondo; quadricipite; retto del femore; sartorio; semimembranoso; tendine d’Achille; tensore della fascia lata; tibiale Definizione Treccani

