La definizione e la soluzione di: Con rosso e verdone in un film di Carlo Verdone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIANCO

Curiosità : Con rosso e verdone in un film di Carlo Verdone

Bianco, rosso e Verdone è un film del 1981 diretto e interpretato da Carlo Verdone. Il film è un comico road movie ambientato in Italia, nei primi anni ... Significato bianco

bianco1 agg. dal germ. blank , negozi ecc.; oro b. (v. oro, n. 1 e n. 6 f); parte b., il partito dei Bianchi, nel Comune di Firenze ; pesce b., in genere, le specie di pesci commestibili a carne chiara e più bianco dal germ. blank pl. m. -chi. - ¦ agg. 1. del colore più chiaro che esiste in natura lett. albo. candido, latteo, niveo. cupo, fosco, nero. 2. nero. ? Espressioni con uso fig.: dare a vedere o far vedere o dare ad intendere bianco per nero far vedere una cosa per un'altra, far vedere lucciole per lanterne, ingannare CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

