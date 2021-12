La definizione e la soluzione di: Con quella di pecora si farciscono i cannoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICOTTA

Significato ricotta

ricòtta s. f. femm. sostantivato di ricotto, part. pass. di ricuocere. – Latticinio ricavato la r. siciliana, la r. pugliese o forte, salata e stagionata. Com. la locuz. agg. di ricotta, usata in senso fig., con tono più o meno spreg., per sottolineare la mancanza di forza CATEGORIA: ALIMENTAZIONE caprino lett. caprigno der. di capra, sul modello dell'agg. lat. caprinus. - ¦ agg. di capra: lezzo c.; barba c. caprigno, lett. ircino. ? Locuz. prep.: fig., . olezzo, puzzo. 2. gastron. tipo di formaggio a pasta morbida ottenuto, per lo più, con latte di capra ? mozzarella, quartirolo, ricotta, stracchino. ? region. tomino. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

