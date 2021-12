La definizione e la soluzione di: Con pane e amore in un film di Luigi Comencini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FANTASIA

Curiosità : Con pane e amore in un film di Luigi Comencini

cui Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida in Pane, amore e fantasia, film con il quale ha lanciato la commedia all'italiana, di cui è stato uno dei massimi ... Significato fantasia

fanta?ìa s. f. dal lat. phantasia, gr. ?a?tas?a, po’ di f.; un artista, uno scrittore (anche un racconto e sim.) ricco (o povero) di fantasia. b. L’attività del fantasticare: com’io fui levato d’una vana f. (Dante); perdersi in fantasia fanta'zia s. f. dal lat. phantasia, gr. phantasía, der. di pháino 'mostrare'. - 1. a. facoltà della mente umana di creare immagini, di rappresentarsi in aria, fantasticheria, sogno a occhi aperti. ? Espressioni: lavorare di fantasia almanaccare, fantasticare, inventare. c. abbigl. nel linguaggio della moda, riferito Definizione Treccani

