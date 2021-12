La definizione e la soluzione di: Con la mente sgombra: a cuor __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEGGERO

Curiosità : Con la mente sgombra: a cuor __

1616 fosse un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Imposta l'abiura «con cuor sincero e fede non finta» e proibito ... Significato leggero

leggèro (o leggièro; ant. leggière o leggère, a persona, esser l., avere indosso abiti leggeri: sei troppo l. per una serata così riferito a persone: i feriti l.; i malati più leggeri. c. Piccolo, poco, modico: la spesa è leggero le'd?:?ro dal fr. ant. legier, lat. ?leviarius, der. di levis 'lieve'. - ¦ agg. 1. a. che pesa poco: l. come una piuma non com. lieve. senza riflettere, in modo superficiale: prendi le cose troppo alla l. e ? LEGGERMENTE 3. b. spec. di donna, volubile nelle relazioni sentimentali allegro, frivolo Definizione Treccani

Altre definizioni con mente; sgombra; cuor; Come il pollo allevato rusticamente ; Lo sono... lentamente e felicemente ; Rimprovero particolarmente aspro e intenso; Cambiare argomento bruscamente : fare un volo __; Si fa pulita sgombra ndo; Area libera e sgombra ; sgombra i passi montani; Una macchina che sgombra le strade d’inverno; Attacchi di cuor e; Sostiene la squadra del cuor e; Un... po di cuor e; È lì che il cuor e si fa sentire; Cerca nelle Definizioni