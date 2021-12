La definizione e la soluzione di: Comune ligure dove soggiornò David H. Lawrence. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPOTORNO

Curiosità : Comune ligure dove soggiorno David H. Lawrence

Altre definizioni con comune; ligure; dove; soggiornò; david; lawrence; Un noto comune che sorge alle pendici del Vesuvio; Quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Secondo il detto, è mezzo se il male è comune ; Sinonimo di comune , anche edificio del sindaco; La Trebbia è nell Appennino ligure ; Si macinano per la farinata ligure ; Il capoluogo ligure ; Città ligure che ha dato il nome a un panino; dove si tengono gli abiti e... gli scheletri; Edifici con palcoscenico dove recitano gli attori; Le profondità del mare dove stanno strane creature; Struttura coperta dove si tiene l auto fra; Vi soggiornò Marco Polo; L imperatore che soggiornò a Capri; L'isola nella quale soggiornò a lungo Hemingway; Celebre canzone di david Bowie: Space __; Il salmo attribuito a david e; Noto film di Nanni Moretti, vincitore di due david di Donatello; Un regno conquistato da re david ; La lawrence di Hunger games; Il compianto Sharif del film lawrence d'Arabia; La Chatterley di lawrence ; I Games al cinema con Jennifer lawrence ing; Cerca nelle Definizioni