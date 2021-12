La definizione e la soluzione di: Comune friulano che nacque come colonia romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AQUILEIA

Mortegliano (Mortean in friulano) è un comune italiano di 4 796 abitanti del Friuli-Venezia Giulia. Deve parte della sua notorietà alla presenza del campanile ... Significato aquileia

aquileiése agg. e s. m. e f. – 1. Di Aquileia , centro in provincia di Udine ; abitante o nativo di Aquileia. 2. Come s. m., nome delle monete d’argento coniate dai patriarchi di Aquileia dal sec. 12° al 15°. Definizione Treccani

Altre definizioni con comune; friulano; nacque; come; colonia; romana; Organizzazione comune tra diverse imprese; comune a ovest di Firenze contiguo al capoluogo; Pesce che esiste comune , dorato, labbrone; Un comune agrigentino: Porto __; Valico friulano al confine con la Slovenia; Vino passito friulano ; Comune friulano , Portus Naonis per i romani; Un monte friulano , noto per gli impianti sciistici; Il secolo in cui nacque il Regno d Italia; Eva nacque da quella di Adamo; Vi nacque ro san Francesco e santa Chiara; Vi nacque Ada Negri; Può essere usato come sinonimo di Paradiso; come il Jesus cantato dai Depeche Mode ing; Discendono come Carlo Magno da Carlo Martello; Altro nome dei pesci noti come spratti; Quelle Olandesi costituivano una colonia ; Una... a colonia ; Bagna Bologna e... colonia ; Fiume di colonia ; La sede romana di un noto assalto risorgimentale; In epoca romana c era quella Narbonense; La Virginia imitatrice e attrice romana ; La pax romana simboleggiata dall Ara Pacis;