La definizione e la soluzione di: Un comune agrigentino: Porto __.

Soluzione 9 lettere : EMPEDOCLE

Curiosità : Un comune agrigentino: Porto __

1863, il paese cambiò nome in Porto Empedocle per ricordare il celebre filosofo agrigentino Empedocle. Nel 2003 il comune ha deciso di adottare Vigata ... Significato empedocle

Neologismi (2020) leone da tastiera loc. s.le m. (spreg., iron.) Chi, in Internet e in particolare nei siti di relazione sociale, si esprime in modo aggressivo e violento, non di rado ricorrendo a offese, – c'è una campagna denigratoria in atto, ma non potrà scalfire l'immagine di Porto Empedocle e di quello che questa città è stata per Camilleri. Sono stati errori tipografici e mi Definizione Treccani

Altre definizioni con comune; agrigentino; porto; comune ligure dove soggiornò David H. Lawrence; Un noto comune che sorge alle pendici del Vesuvio; Quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Secondo il detto, è mezzo se il male è comune ; Porto dell’agrigentino ; La scogliera bianca, attrattiva del litorale agrigentino ; Centro dell'agrigentino ; Porto dell'agrigentino ; Mezzo pubblico per il trasporto di persone; Hanno una donna... in ogni porto ; Mezzo pesante utile al trasporto merci su strada; L Orio località dell aeroporto bergamasco; Cerca nelle Definizioni