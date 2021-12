La definizione e la soluzione di: Composto chimico usato nelle fibre ottiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SILICE

Curiosità : Composto chimico usato nelle fibre ottiche

è l'elemento chimico di numero atomico 32 e il suo simbolo è Ge. È un semimetallo lucido, duro, bianco-argenteo dal comportamento chimico simile a quello ... Significato silice

sìlice s. f. dal lat. silex silicis «pietra dura»; v. selce. – che si ottiene, in forma di polvere fine, per precipitazione a caldo da una soluzione di silicato sodico per aggiunta di acidi, ed è usata come rinforzante di gomme, resine e carta lat. magma, gr. mágma 'impasto', affine a másso 'impastare' pl. -i. - 1. geol. massa incandescente costituita da una miscela di silice, silicati, ossidi e solfuri che, risalendo da zone profonde della litosfera, tende a consolidarsi lava. 2. fig. massa confusa, eterogenea e disordinata Definizione Treccani

