La definizione e la soluzione di: Come il terriccio dopo abbondanti piogge.

Soluzione 7 lettere : FANGOSO

Curiosità : Come il terriccio dopo abbondanti piogge

sono fondamentali. In caso di piogge abbondanti si adattano anche a suoli relativamente pesanti, a patto che le piogge continue evitino un eccessivo indurimento ... Significato fangoso

fangóso agg. der. di fango. – 1. Pieno di fango: strada, (più com. infangato): scarpe f.; Vidi genti f. in quel pantano (Dante). 2. fig., letter. Laido, abietto: vita, anima f.; f. vizî. 3. Nel gergo furbesco, le fangose, le scarpe. fangoso fan'goso agg. der. di fango. - 1. pieno di fango: strada f. limaccioso, limoso, melmoso, tosc. motoso. 2. fig., lett. privo di dignità, moralmente degradato: vita, anima f. abietto, ignobile, laido, spregevole, turpe. Definizione Treccani

