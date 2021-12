La definizione e la soluzione di: Come la settimana appena trascorsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCORSA

Curiosità : Come la settimana appena trascorsa

avvenuti nel corso della settimana appena trascorsa, dove vengono commentate insieme a degli ospiti presenti in studio. La trasmissione, inoltre, nel ... Significato scorsa

f. femm. sostantivato di scorso, part. pass. di scorrere. – 1. Lo scorrere in fretta un libro, uno scritto, leggendolo qua e là, a tratti e rapidamente: dare una s. al giornale; da’ anche tu una s. a queste bozze. 2. ant. Il recarsi in un luogo per un brevissimo soggiorno; un bel giorno , finto scorsa 'skorsa s. f. part. pass. femm. di scorrere, fam. - lo scorrere in fretta uno scritto, leggendolo a tratti e rapidamente: dare una s. al giornale fam. guardata, fam. letta, occhiata, fam. occhiatina, fam. passata, fam. riscontrata, fam. sfogliata, sguardo. Definizione Treccani

