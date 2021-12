La definizione e la soluzione di: Come qualcosa che è d ostacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSTATIVO

Curiosità : Come qualcosa che e d ostacolo

Qualcosa che non c'è è una canzone di Elisa pubblicata nel 2006 nel primo greatest hits della cantautrice, dal quale è stata estratta come quarto e ultimo ... Significato ostativo

ostativo agg. der. di ostare. – Che costituisce ostacolo, che è d’impedimento; è termine usato esclusivam. nel linguaggio giur.: cause o., per l’applicazione dell’amnistia; errore o. (denominato nel codice civile vigente errore nella dichiarazione), quello consistente in una divergenza fra la Definizione Treccani

