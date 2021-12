La definizione e la soluzione di: Come il pollo allevato rusticamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

RUSPANTE

Come il pollo allevato rusticamente

ruspante

ruspante agg. part. pres. di ruspare. – 1. Che razzola, detto di gallinacei: , naturale, genuino, non artificiale e contraffatto: un prosciutto, un vino r., alimentazione, cucina ruspante. b. scherz. Riferito a persona, semplice ma un po’ grezzo: è un tipo ruspante agg. part. pres. di ruspare. - 1. zoot. di pollo allevato in libertà, tradizionalmente, e non in ambienti chiusi, industrialmente di allevamento, di batteria. 2. fig., scherz. a. che non ha subìto adulterazioni, sofisticazioni: un vino r. genuino, naturale, region. verace. Definizione Treccani

