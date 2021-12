La definizione e la soluzione di: Come i pagamenti dilazionati in diverse quote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RATEALI

Curiosità : Come i pagamenti dilazionati in diverse quote

crediti attraverso qualsiasi forma: oltre al più consueto pagamento in percentuale e/o dilazionato (concordato misto), si può prevedere una serie aperta di ... Significato rateali

Neologismi (2008) denaro di plastica loc. s.le m. Strumento utilizzato per l’acquisto , la carta di credito è una forte tentazione soprattutto se consente pagamenti rateali («revolving»). ( Silvia Sindaco , Corriere della sera, 10 marzo 2008, Corriere Economia, p Definizione Treccani

