La definizione e la soluzione di: Come il manto della zebra o della tigre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRIATO

Curiosità : Come il manto della zebra o della tigre

Significato striato

strïato agg. part. pass. di striare; cfr. anche lat. striatus. – 1. ’acqua (I. Calvino); estens.: le forre, le balze erano coperte di neve appena striata dai mucchi nerastri dei sassi, dai querciuoli e dal groviglio dei rovi secchi (Jovine CATEGORIA: ANATOMIA striato agg. part. pass. di striare. - 1. che presenta delle strie, o è disegnato o decorato a strie, anche con la prep. di del secondo arg.: marmi bianchi s. di rosa rigato, venato. 2. anat. di formazione anatomica, caratterizzato da striature: muscoli s. liscio. Definizione Treccani

