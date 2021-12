La definizione e la soluzione di: Come i lavori delegati a una ditta esterna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APPALTATI

Curiosità : Come i lavori delegati a una ditta esterna

la carica di Amministratore delegato, diviene Presidente del Consiglio di Amministrazione della Epta. Nel 2019 la ditta da lui guidata acquisisce la ... Significato appaltati

Neologismi (2008) maxilotto (maxi-lotto, maxi lotto), s. m. Parte di un lavoro di grande testo del documento è atteso per oggi a Palazzo Marino, con la nuova modalità richiesta: l’appalto è diviso in due maxi lotti e la società che si aggiudica una gara non potrà avere Definizione Treccani

