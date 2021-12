La definizione e la soluzione di: Come il Jesus cantato dai Depeche Mode ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERSONAL

Curiosità : Come il Jesus cantato dai Depeche Mode ing

Significato personal

personal computer ‹pë'ësnl këmpi?ùtë› locuz. ingl. (propr. «calcolatore come s. m. (e pronunciata comunem. ‹pèrsonal kompi?ùter›). – Espressione, spesso abbreviata in personal (e con la pronuncia adattata ‹pèrsonal›), di uso comune anche in Italia per computer 'p?:snl k?m'pju:t?, it. 'p?rsonal kom'pjuter locuz. ingl. propr. 'calcolatore personale', usata in ital. come s. m. - inform. apparecchio per l'elaborazione di dati numerici e di altro tipo calcolatore elettronico, computer, elaboratore elettronico, personal. Definizione Treccani

Altre definizioni con come; jesus; cantato; depeche; mode; Può essere usato come sinonimo di Paradiso; Discendono come Carlo Magno da Carlo Martello; Comune friulano che nacque come colonia romana; Altro nome dei pesci noti come spratti; Il jesus Christ, celebre musical rock ing; Il violino cantato da Luciano Tajoli; Disincantato , senza più sogni; Un brano cantato da Nelly e Kelly Rowland; Lo strumento dell incantato re di serpenti; Songs of Faith and__, album dei depeche Mode; Marco __, ex portiere di calcio di Parma e mode na; La top mode l argentina Mazza; Nell ippica, mode rata andatura del cavallo ing; Città del mode nese con una nota rocca medievale; Cerca nelle Definizioni