La definizione e la soluzione di: Come cose insignificanti, di poco conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INSULSE

Curiosità : Come cose insignificanti, di poco conto

come principio – substantia, "che sta sotto" – delle cose, Aezio e lo Pseudo-Plutarco riportano che per Anassimandro la Terra ha la curiosa forma di un ... Significato insulse

Neologismi (2008) sofriano s. m. e agg. Chi o che sostiene la causa di Adriano Sofri, ragazzi cresciuti e invecchiati onestamente senza mai molestare il prossimo con insulse chiacchiere salvifiche e ributtanti azioni «sovversive», il partito che Giuliano Ferrara Definizione Treccani

