La definizione e la soluzione di: Come ciò che riporta il proprio costo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREZZATO

Curiosità : Come cio che riporta il proprio costo

titolo di riferimento si riporta la stima apparsa sui quotidiani francesi, che per l'impianto EPR di Flamanville, stimava il costo dell'assicurazione pari ... Significato prezzato

prezzare (ant. preziare) v. tr. dal lat. tardo pretiare (con i sign. particella pron.: a. Come intr., curarsi, interessarsi: Cotanto del mio mal par che si prezzi, Quanto legno di mar che non lieva onda (Dante). b. Come rifl., vantarsi, compiacersi Definizione Treccani

Altre definizioni con come; riporta; proprio; costo; Un ascendente come la trisavola per il nipote; Cimitero militare come quello di Redipuglia; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; Traboccante... come un colore; riporta re le parole di qualcun altro; La sezione del giornale che riporta le notizie; riporta re alla situazione di partenza; riporta numeri telefonici; È proprio del film per i critici cinematografici; Vi si aspetta il proprio turno: sala d __; Decoroso, che mantiene salvo l amor proprio ; Originarie di stati diversi dal proprio ; Può esserlo un costo ma anche una postilla; Un cielo nuvoloso un costo fisso al ristorante; Aumento di costo ; costo si ornamenti; Cerca nelle Definizioni