Soluzione 7 lettere : SCIOLTI

Curiosità : Come i cani in un brano dei Sangue Misto

Cani sciolti è un singolo hip hop del gruppo bolognese Sangue Misto. Fa parte dell'album SxM del 1994. L'anno successivo viene pubblicata una versione ... Significato sciolti

sciòlto agg. part. pass. di sciogliere. – 1. a. non vogliono pigliar moglie, e di molte che non vogliono pigliar marito, ma vogliono vivare sciolti per far male (s. Bernardino). e. Di merce, che non è contenuta in confezioni e mandare v. tr. lat. mandare 'affidare', prob. da manum dare 'dare la mano'. - 1. ant. dare l'incarico di fare qualcosa, con arg. espresso da frase introdotta da che: mandò che i due giovani fossero dal palo sciolti G. Boccaccio comandare, ordinare. 2. fare andare qualcuno in un luogo determinato o per un dato scopo, anche assol.: è l Definizione Treccani

