La definizione e la soluzione di: Un colpo nel biliardo e nel gioco delle bocce.

Soluzione 6 lettere : SPONDA

Curiosità : Un colpo nel biliardo e nel gioco delle bocce

scientifica 1015, vedi Biliardo (numero). Il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche, che oggi è corretto definire disciplina ... Significato sponda

spónda s. f. lat. sponda «bordo del letto». – Margine, limite estremo. In partic.: 1. due fianchi di una nave o di un’imbarcazione: Né le vele contratte Né da la doppia sponda Il forte remigar, l’urto che abbonda Vince né frena (Parini). c. Estremità, bordo o limite CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI – ARREDAMENTO E DESIGN sponda 'sponda s. f. lat. sponda 'bordo del letto'. - 1. geogr. tratto di terreno che delimita una distesa o un corso d'acqua: la s. del mare bordo, ? lett. rialzato: la s. del biliardo bordo, ciglio, parapetto. ? Espressioni: fare da sponda nel calcio, ricevere il passaggio di un compagno di squadra rinviandogli immediatamente la Definizione Treccani

