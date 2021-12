La definizione e la soluzione di: Colpo che dà nome a un film cult con Paul Newman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STANGATA

Curiosità : Colpo che da nome a un film cult con Paul Newman

Italia non tutti i suoi film vengono distribuiti e doppiati, alcuni arrivano direttamente sul mercato home video. Molti dei suoi cult-movie infatti, soprattutto ... Significato stangata

stangata s. f. der. di stangare. – 1. a. : dare, ricevere, prendersi una s. in testa, sulla schiena; si sono presi a stangate. b. Frequente l’uso fig., per indicare o qualificare fatti diversi che, sopravvenendo in modo s. f. part. pass. femm. di stangare. - 1. colpo di stanga: si sono presi a stangate bastonata, legnata, randellata, sprangata, steccata. 2. fig. fatto che, sopravvenendo in modo più o meno inatteso, colpisce in modo violento causando un grave danno economico o d'altra natura: s. fiscale Definizione Treccani

