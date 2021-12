La definizione e la soluzione di: La clepsamia che misura il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLESSIDRA

Curiosità : La clepsamia che misura il tempo

La clessidra (anticamente clepsidra; chiamata anche orologio a sabbia o, molto meno comunemente con il neologismo clepsamia) è uno strumento per la misura ... Significato clessidra

clessidra (ant. clepsidra) s. f. dal lat. clepsydra, gr. ??e??d?a, di liquido o sabbia affluita in un altro vaso collocato inferiormente. La clessidra è stata adoperata anche in seguito per misurare grossolanamente brevi intervalli di tempo polverino s. m. dim. di polvere, lett. - orologio a sabbia, costituito da due vasi conici sovrapposti e speculari clessidra. Definizione Treccani

Altre definizioni con clepsamia; misura; tempo; misura il peso specifico di liquidi e solidi; In geometria quello di Ricci misura la curvatura; misura no lo spessore delle calze; misura la pressione dell atmosfera; Dopo la vendemmia, un tempo si faceva con i piedi; Frase fatta: Senza __ tempo in mezzo!; Lo è il tempo in musica; Gli estremi del tempo ; Cerca nelle Definizioni