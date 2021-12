La definizione e la soluzione di: Il Clemente che è stato Ministro della Giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASTELLA

Curiosità : Il Clemente che e stato Ministro della Giustizia

maggio 1994 al 17 gennaio 1995 e ministro della giustizia nel governo Prodi II dal 17 maggio 2006 al 17 gennaio 2008. È stato membro del Parlamento dal 1976 ... Significato mastella

Neologismi (2008) ceppalonesco agg. (iron.) Ispirato l’etica ceppalonesca, per cui tutti devono essere ricattabili perché si comportano come i Mastella: se hai un cognome, lo usi, nessuno è disposto a credere il contrario. ( Stefano ma'st?l:o s. m. region. mastella s. f. forse der. del gr. mastós 'mammella', nel gr. tardo 'coppa a forma di mammella'. - recipiente di legno in forma di botte segata a metà con due doghe sporgenti, in modo da permetterne il trasporto mediante un bastone infilato nei fori bigoncia, bigoncio Definizione Treccani

Altre definizioni con clemente; stato; ministro; della; giustizia; Le monete d argento di papa clemente VII; Mansueto, clemente ; clemente , bendisposto; Lo stato dell Annapurna; Lo stato USA in cui si trova Las Vegas; Lo stato euroasiatico con i laghi Ladoga e Onega; Lo stato africano con Marrakech e Casablanca; Il Sella, tre volte ministro delle finanze; Tullio, ministro dell Istruzione dal 2000 al 2001; Luigi che è stato ministro del lavoro dei 5 Stelle; Fu primo ministro del Regno di Napoli; Apparizione della divinità; Con l azione nel terzo principio della dinamica; Un saggio di Roland Barthes: Il __ della scrittura; Città laziale con la Necropoli della Banditaccia; Un abitante della città egizia del Khan el-Khalili; La solleva un ingiustizia ; A volte la ottiene il reo che aiuta la giustizia ; Ispirati a giustizia ; L'Alfredo ministro di grazia e giustizia nel 1994; Cerca nelle Definizioni