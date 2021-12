La definizione e la soluzione di: Il Claude regista francese della Nouvelle Vague. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHABROL

vedi Nouvelle Vague (disambigua). La Nouvelle vague è un movimento cinematografico francese nato sul finire degli anni cinquanta. Il termine Nouvelle vague ... Significato chabrol

Altre definizioni con claude; regista; francese; della; nouvelle; vague; claude dell'impressionismo; claude , pittore impressionista; claude Chappe contribuì alla sua invenzione; claude pittore del '600; Il Roberto regista di Jona che visse nella balena; Il Duvall attore e regista americano; L Alberto regista che ha diretto La cicala; Il Salvatores regista di Mediterraneo; Pseudonimo della cantante francese Annie Chancel; Il fiume che bagna la città francese Nancy; Rivista francese colpita dai terroristi: __ Hebdo; Quello Centrale è una catena montuosa francese ; Un saggio di Roland Barthes: Il __ della scrittura; Città laziale con la Necropoli della Banditaccia; Un abitante della città egizia del Khan el-Khalili; Lo schermo... della TV; Pseudonimo della cantante francese Annie Chancel; Il François regista della nouvelle Vague;