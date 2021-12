La definizione e la soluzione di: Cittadino di un principato sulla Costa Azzurra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONEGASCO

Curiosità : Cittadino di un principato sulla Costa Azzurra

G. Gorani, Repubblica di Genova, Corsica e Principato di Monaco, Pisa, 1988; O. Lovati, Provenza, Costa Azzurra, Principato di Monaco, Pisa, 1988; G. ... Significato monegasco

monegasco agg. e s. m. (f. -a) dal fr. monégasque (pl. m. -chi). Costa Azzurra: i prìncipi m.; il dialetto m. (o, come s. m., il monegasco), la particolare forma del dialetto ligure, notevolmente contaminata con elementi provenzali, parlata nel Definizione Treccani

