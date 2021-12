La definizione e la soluzione di: I cittadini dello Stato con capitale Kabul. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AFGANI

Curiosità : I cittadini dello Stato con capitale Kabul

La caduta di Kabul è stata la terza presa di Kabul, capitale dell'Afghanistan, da parte dei Talebani il 15 agosto 2021. Ha rappresentato il culmine di ... Significato afgani

gül ‹gül› s. m. forma turca del pers. gul, neopers. gol » (propriam., in origine, «rosa»). – Motivo ornamentale geometrico, tipico dei tappeti turcomanni e afgani, detto anche zampa d’elefante, consistente in un ottagono, più o meno CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN Definizione Treccani

