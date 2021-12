La definizione e la soluzione di: Città turistica laziale situata nel golfo di Gaeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FORMIA

Curiosità : Citta turistica laziale situata nel golfo di Gaeta

significati, vedi Gaeta (disambigua). Gaeta è un comune italiano di 19 773 abitanti della provincia di Latina nel Lazio meridionale. Sorge nel golfo omonimo sul ... Significato formia

formiano agg. e s. m. (f. -a) dal lat. Formianus. – Della cittadina di ; abitante, originario o nativo di Formia. Come s. m., e in genere con iniziale maiuscola, il Formiano, il territorio di Formia, la campagna di Formia, o il podere, la villa Definizione Treccani

