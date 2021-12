La definizione e la soluzione di: Città tedesca della Turingia con il Wartburg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EISENACH

Curiosità : Citta tedesca della Turingia con il Wartburg

significati, vedi Wartburg (disambigua). Il Wartburg è un castello che sorge negli immediati dintorni di Eisenach, nella Turingia, in Germania. Sorge ... Significato eisenach

