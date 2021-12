La definizione e la soluzione di: Città romagnola famosa per la movida estiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIMINI

Curiosità : Citta romagnola famosa per la movida estiva

svago e d'incontro per un turismo più popolare e meno classista. In Italia è sulla riviera toscana della Versilia e sulla riviera romagnola che sorgono i primi ... Significato rimini

Neologismi (2008) Pirata s. m. inv. Per antonomasia, Marco Pantani Pantani, l’ultima caduta del Pirata È stato trovato senza vita in un residence di Rimini. La corsa del campione termina con un giallo (Giornale, 15 febbraio 2004, p. 15, Cronache Definizione Treccani

