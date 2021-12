La definizione e la soluzione di: La città pugliese con Castel del Monte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANDRIA

Curiosità : La citta pugliese con Castel del Monte

territorio collinare pugliese è suddiviso tra le Murge e le serre salentine. La Murgia (o le Murge), è una subregione pugliese molto estesa, corrispondente ... Significato andria

-andrìa dal gr. -a?d??a, der. di ???? ??d??? «uomo». – Secondo elemento di nomi composti della terminologia dotta e scientifica, nei quali significa «uomo» (per es. poliandrìa), e, in botanica, «stame» o elemento maschile (per es. proterandrìa). -andria dal gr. -andría, der. di an?r andrós 'uomo'. - Secondo elemento di nomi composti della terminologia dotta e scientifica, nei quali significa 'uomo' e, in botanica, 'stame' o elemento maschile. Definizione Treccani

