La definizione e la soluzione di: Città portuale andalusa con la Torre Tavira.

Soluzione 6 lettere : CADICE

Curiosità : Citta portuale andalusa con la Torre Tavira

Significato cadice

gaditano agg. e s. m. (f. -a) dal lat. Gaditanus, der. di Gades -ium « Cadice ». – Di Càdice, città della Spagna; abitante o nativo di Cadice. Definizione Treccani

