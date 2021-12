La definizione e la soluzione di: Città laziale delle cosiddette Ville Tuscolane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FRASCATI

Curiosità : Citta laziale delle cosiddette Ville Tuscolane

crateri. Bagna i centri di Castel Gandolfo e Albano Laziale Lago di Nemi, secondo lago del Vulcano Laziale, separato dal lago Albano dal Monte Cavo. Occupa ... Significato frascati

frascati s. m. – Nome con cui viene comunem. indicato il vino bianco proveniente dai vitigni largamente coltivati nella zona di Frascati, cittadina e comune in prov. di Roma , sulle pendici dei Colli Albani . CATEGORIA: ALIMENTAZIONE enologia Vite - 1. Acino, cirro o viticcio, grappolo, pampino, racimolo, raspo, tralcio; ?lare; invaiatura; maturazione, sovramaturazione; periodo erbaceo; uva aromatica, bianca, nera, passita; vigneto; romani; chablis; cinqueterre; cortese; corvo di Casteldaccia; erbaluce; etna bianco; frascati; gavi; greco di Tufo; ischia bianco; lacrima christi; lugana; mamertino; marino Definizione Treccani

