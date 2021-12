La definizione e la soluzione di: Città dell Aquitania con il Place de la Bourse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BORDEAUX

Curiosità : Citta dell Aquitania con il Place de la Bourse

presto il favore dei bordolesi. Gabriel costruì anche la vetrina della città: Place de la Bourse (Piazza della Borsa), un insieme settecentesco nello stile ... Significato bordeaux

bordeaux ‹bordó› s. m. dal nome della città francese di Bordeaux, nel dipartimento della Gironda. – 1. sign., è adoperato anche in funzione di agg.: un drappo, una camicetta bordeaux. È, inoltre, nome di molte sostanze coloranti organiche artificiali appartenenti principalmente al CATEGORIA: ALIMENTAZIONE bordeaux bor'do o, all'ital., bordò s. m., fr. dal nome della città di Bordeaux, usato in ital. come s. m. e agg. - ¦ s. m. colore rosso tendente al bruno vinaccia. ¦ agg. di colore rosso tendente al bruno vinaccia. Definizione Treccani

