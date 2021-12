La definizione e la soluzione di: Città con la casa-museo di Rubens. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANVERSA

Curiosità : Citta con la casa-museo di Rubens

Disambiguazione – "Rubens" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Rubens (disambigua). Sir Pieter Paul Rubens, anche noto in Italia come ... Significato anversa

gilda s. f. dal lat. mediev. gilda o gelda, di etimo incerto. – Tipo di associazione e commerciali: la g. dei fabbri, dei pittori; la g. di San Luca di Anversa ; ormai è nelle città che sorgono corporazioni e gilde composte di secolari che lavorano per le Definizione Treccani

