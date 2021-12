La definizione e la soluzione di: La città castigliana con la Cattedrale Primada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOLEDO

Curiosità : La citta castigliana con la Cattedrale Primada

fondato dai visigoti nel 581. Da poco dopo la fondazione della nuova città la denominazione ufficiale in castigliano fu Vitoria-Gasteiz. Quando nel 1978 divennero ... Significato toledo

toledano agg. – Di Toledo , relativo a Toledo, città della Spagna centrale, nella Nuova Castiglia : l’industria t. delle lame d’acciaio; i monumenti t.; la popolazione t.; come sost., abitante, cittadino, oriundo di Toledo. Definizione Treccani

