La definizione e la soluzione di: La città campana della pizza margherita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAPOLI

Curiosità : La citta campana della pizza margherita

La pizza Margherita è la tipica pizza napoletana, condita con pomodoro, mozzarella (tradizionalmente è usato il fior di latte, non quella di bufala), ... Significato napoli

nàpoli s. m. e f. dal nome della città di Napoli. – 1. s. m., region., immigrato nel Nord d’Italia: gente come si deve e ladri, baresi, ruffiani, abruzzesi, napoli e veneziani (Giovanni Testori). 2. s. f., fam. Pizza napoletana (v. la voce prec napoletano dal nome della città di Napoli. - ¦ agg. di Napoli o che riguarda Napoli, i suoi abitanti e sim.: la costa, la cultura n.; canzoni n. lett. partenopeo. ¦ s. m. abitante o nativo di Napoli lett. partenopeo. Definizione Treccani

