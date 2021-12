La definizione e la soluzione di: Città californiana in cui ha sede la Apple. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CUPERTINO

Curiosità : Citta californiana in cui ha sede la Apple

