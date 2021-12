La definizione e la soluzione di: Città americana con il Metropolitan museum of art. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NEWYORK

Curiosità : Citta americana con il Metropolitan museum of art

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno dei più grandi ed importanti musei degli Stati Uniti. ... Significato newyork

Definizione Treccani

Altre definizioni con città; americana; metropolitan; museum; città europea con un noto quartiere a luci rosse; città romagnola famosa per la movida estiva; città con la casa-museo di Rubens; La città campana della pizza margherita; Monetina americana | Venerdì 26 novembre 2021; Una lussuosa auto americana ; Una marca d'auto americana ; Pianura sudamericana ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitan a di Parigi; Scava le gallerie della metropolitan a; Il centro dell'attività finanziaria metropolitan a; Quello pubblico include la metropolitan a; Vi si può visitare il Deutsches Bergbau-museum ; La stele del British museum ; Il nome del Desert museum in Arizona; Una tappa culturale a Londra: __ museum ing; Cerca nelle Definizioni