La definizione e la soluzione di: Circuiti automobilistici come Imola e Monza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUTODROMI

Curiosità : Circuiti automobilistici come Imola e Monza

11°42'48?E? / ?44.341111°N 11.713333°E44.341111; 11.713333 L'autodromo Enzo e Dino Ferrari, comunemente noto come autodromo di Imola, è un circuito automobilistico ... Significato autodromi

parabòlico2 agg. der. di parabola2 (pl. m. -ci). a forma di parabola; curva p., curva sopraelevata, costruita per lo più in autodromi, il cui profilo trasversale, costituito da un arco di parabola, consente ai veicoli di Definizione Treccani

